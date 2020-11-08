انخفاض الشكاوى في قطاع الخدمات البريدية بالربع الثالث 75%

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وأوضح المؤشر، الذي تصدره الهيئة للمرة الثانية منذ توليها المهام التنظيمية والرقابية لقطاع البريد في منتصف العام الماضي 2019، أن عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة بلغ 17,734 شكوى في الربع الثالث، بنسبة انخفاض 75% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.وأكدت الهيئة أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها خلال الربع الثالث جاءت بسبب التأخير في تسليم الشحنات عن التاريخ المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية.
وأشارت إلى انعكاس إصدار ونشر مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية على جودة الخدمات وتحسن أداء مقدمي الخدمات، وانخفاض عدد الشكاوى.
وأوضحت أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة، يعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات بعد جمع عدد الشكاوى، وقسمتها على أعداد الشحنات لكل مقدم خدمة، لينتج عن تلك العملية الحسابية مجموع شكاوى كل مقدم خدمة لكل 100 ألف شحنة، بناء على الرصد الآلي للشكاوى من موقع الهيئة الالكتروني.
17,734 شكوى في الربع الثالث
تتوزع إلى:
- 13,579 شكوى على شحنات دولية
- 4,155 شكوى على شحنات محلية
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