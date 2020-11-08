«طاقة» تستحوذ على أزر تكنولوجيز لتوسيع قدراتها في خدمات حقول النفط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين في السعودية العزم على استحواذها على شركة أزر تكنولوجيز المتخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز.

وتعد الصفقة جزءا من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستوفر طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط (إحدى الشركات التابعة لشركة طاقة)، من خلال الاستحواذ على شركة أزرتكنولوجيز، البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في كل من عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة أزر ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، وستتمكن طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط من التوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنويا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طاقة جميل الناصر «يمثل الإعلان خطوة مهمة إلى الأمام سعيا نحو تنفيذ استراتيجية الشركة المؤسسية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وبناء على التزام شركة طاقة ببرنامج أرامكو السعودية «اكتفاء» وبتطوير الموردين الوطنيين تم توسيع العلاقة والاستثمار في شركة أزر لتطويرها كشركة قياسات كهربائية للآبار ذات مستوى عالمي وتتمتع بالقدرة على تقديم أحدث البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية ذات النوعية المتميزة لعملائنا.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط والاستفادة من المزيد من التعاون والدعم.