تمكين المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية من استخدام منصة ذكاء الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكنت هيئة تنمية الصادرات السعودية المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية من استخدام منصة (ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق).

وعقدت الهيئة ورشة عمل تدريبية بعنوان (استخدام منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق) لمجموعة من منسوبي المركز سعيا من الهيئة لتعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية.

وقامت (الصادرات السعودية) بالربط الالكتروني مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية لمساعدة المركز للوصول إلى منصة ذكاء الأعمال لدراسات الأسواق، حيث تحتوي المنصة على مؤشرات اقتصادية عن المملكة ودول العالم وبيانات تفصيلية عن فرص الصادرات والتبادل التجاري العالمي وهي متصلة بأكثر من 16 مصدرا عالميا.

ودربت (الصادرات السعودية) مجموعة من منسوبي المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية على استخدام منصة (أطلس التصدير)، وهي عبارة عن أداة الكترونية تفاعلية ذكية تختص بتقديم بيانات التجارة العالمية والمؤشرات الاقتصادية وتحليلها، علما أن المنصة متاحة على موقع (الصادرات السعودية» الالكتروني بهدف دعم المصدرين السعوديين والشركات والمتخصصين والباحثين في مجال التصدير وجميع المهتمين على استكشاف الأسواق العالمية وفرص التصدير ومقارنة الأداء الوطني بأبرز المنافسين في الأسواق العالمية.

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يذكر أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية تأسس في عام 2017 بهدف تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات بما يسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، وخلال مسيرة المركز حقق عددا من الإنجازات التي أسهمت في تعميق الشراكات الاستراتيجية للمملكة، كترتيب عدد من الزيارات الرسمية من المملكة وإليها مع عدد من قادة دول العالم.

كما نفذ المركز عددا من المنتديات داخل المملكة وخارجها تمثلت في الولايات المتحدة، والصين، والهند وبريطانيا، وروسيا وغيرها من دول مجموعة العشرين، كذلك قام المركز بإدارة علاقة المملكة بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إضافة إلى متابعة وتفعيل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكات الاستراتيجية الدولية.

وتسعى (الصادرات السعودية) إلى نشر ثقافة التصدير ورفع المعرفة بممارساته واستكشاف الأسواق العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة برفع قيمة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، كما ترحب (الصادرات السعودية) باستفادة جميع المصدرين والمهتمين والجهات المتخصصة من خدماتها المتوفرة عبر موقعها الالكتروني.