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شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-11-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سعره انخفض بمصرف أبوظبى الإسلامى لـ 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.
وقال البنك الدولي إن تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، التي أحاطتها تقديرات متشائمة في وقت سابق، مرشحة للتحسن نسبياً ولن تكون سيئة للغاية في انخفاضها جراء الوباء العالمى بحلول نهاية العام الجاري 2020.
ورسمت المؤسسة الدولية، في تقديرات محدثة صدرت اليوم، صورة مغايرة للتقديرات القاتمة التي أصدرها البنك نفسه في أبريل الماضي، حين توقع هبوطاً حاداً نسبته 23.1% في تحويلات العاملين في الخارج في بلدان منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في هذا العام جراء الصدمات الاقتصادية التي ضربت المنطقة والعالم بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19".
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع .
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه.
4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.09 جنيه للشراء
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.07 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.