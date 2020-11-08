تباين سعر الريال السعودى اليوم الأحد 8-11-2020 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 8-11-2020 فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين سعره انخفض بمصرف أبوظبى الإسلامى لـ 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

وقال البنك الدولي إن تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، التي أحاطتها تقديرات متشائمة في وقت سابق، مرشحة للتحسن نسبياً ولن تكون سيئة للغاية في انخفاضها جراء الوباء العالمى بحلول نهاية العام الجاري 2020.

ورسمت المؤسسة الدولية، في تقديرات محدثة صدرت اليوم، صورة مغايرة للتقديرات القاتمة التي أصدرها البنك نفسه في أبريل الماضي، حين توقع هبوطاً حاداً نسبته 23.1% في تحويلات العاملين في الخارج في بلدان منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في هذا العام جراء الصدمات الاقتصادية التي ضربت المنطقة والعالم بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19".