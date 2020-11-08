ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 8-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 8-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.31 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

وقال البنك الدولي إن تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، التي أحاطتها تقديرات متشائمة في وقت سابق، مرشحة للتحسن نسبياً ولن تكون سيئة للغاية في انخفاضها جراء الوباء العالمى بحلول نهاية العام الجاري 2020.

ورسمت المؤسسة الدولية، في تقديرات محدثة صدرت اليوم، صورة مغايرة للتقديرات القاتمة التي أصدرها البنك نفسه في أبريل الماضي، حين توقع هبوطاً حاداً نسبته 23.1% في تحويلات العاملين في الخارج في بلدان منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في هذا العام جراء الصدمات الاقتصادية التي ضربت المنطقة والعالم بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19".