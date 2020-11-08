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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 8-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 8-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.31 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.
وقال البنك الدولي إن تحويلات الأفارقة العاملين بالخارج في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، التي أحاطتها تقديرات متشائمة في وقت سابق، مرشحة للتحسن نسبياً ولن تكون سيئة للغاية في انخفاضها جراء الوباء العالمى بحلول نهاية العام الجاري 2020.
ورسمت المؤسسة الدولية، في تقديرات محدثة صدرت اليوم، صورة مغايرة للتقديرات القاتمة التي أصدرها البنك نفسه في أبريل الماضي، حين توقع هبوطاً حاداً نسبته 23.1% في تحويلات العاملين في الخارج في بلدان منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى في هذا العام جراء الصدمات الاقتصادية التي ضربت المنطقة والعالم بسبب تفشي وباء "كوفيد- 19".
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.51 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.44 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.31 جنيه.
18.71 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.66 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.43 جنيه للشراء.
18.70 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة
18.49 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.41 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.44 جنيه للشراء.
18.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.40 جنيه للشراء.
18.69 جنيه للبيع.
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