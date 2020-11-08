شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت المدينة تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 140 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2020م، بقيمة 140 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاه.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 140 مليون سهم، بواقع 1 ريال، وبنسبة 10% من قيمة السهم الإسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الموافق 11 نوفمبر المُقبل، والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 51.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وارتفعت المبيعات إلى 140.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 128مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 157.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 124.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.