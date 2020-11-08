شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير السودان تعزيز الاستثمارات المتبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لقاءً مع السفير محمد إلياس، سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث أوجه التعاون لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على توافق الرؤى حول المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، منها تشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المصرية في السودان.

وشهد اللقاء اتفاق الجانبين على قيام هيئة الاستثمار بتقديم الدعم الفني للجانب السوداني في مجال إعداد الفرص الاستثمارية والترويج لها وتهيئة البيئة التشريعية في السودان، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية ذات الأولوية للجانب السوداني في مجالات الزراعة، الصناعات التحويلية، الأدوية، الإنتاج الحيواني، صناعة السكر، والتطوير العقاري.

هذا وأشاد سفير جمهورية السودان بالعلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكداً على أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين، كما أعرب عن ترحيبه بدعم هيئة الاستثمار للاستثمارات السودانية في مصر والمعاونة الفنية التي تقدمها الهيئة لتيسير مناخ الاستثمار في السودان.