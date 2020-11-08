شكرا لقرائتكم خبر عن أمتراك وصناع السيارات يتعهدون بالعمل مع إدارة بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد مشغل السكك الحديدية الأمريكية أمتراك وصناع السيارات الأمريكيون بالعمل مع إدارة جو بايدن، الذي يريد دعم النقل الجماعي والسيارات الصديفة للبيئة.

وقال بيل فلين، الرئيس التنفيذي لأمتراك، "من أجل تنشيط الاقتصاد ومساعدة أمتراك وموظفينا خلال هذا الوضع غير المسبوق، ينبغي أن يعكف الكونجرس على مساعدات لتخفيف تداعيات الجائحة وتمويل تحفيز اقتصادي".

كان فلين أبلغ الكونجرس الشهر الماضي أنه يتوقع انخفاض إيرادات أمتراك أكثر من 70 بالمئة عما كانت عليه قبل الجائحة في 2021. وتقول الشركة إنها تحتاج إلى دعم إضافي يصل إلى 2.9 مليار دولار.

تضرر قطاع النقل وشركات الطيران في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا. وبحث الكونجرس تقديم مساعدات إضافية تبلغ 25 مليار دولار لشركات الطيران في أكتوبر كانت ستبقي ما لا يقل عن 32 ألف عامل في وظائفهم لكن ذلك لم يحدث.

وتريد شركات النقل الجماعي مساعدات اتحادية تصل إلى 32 مليار دولار. وتعهد بايدن بإتاحة خيارات نقل عام عالية الجودة ودون انبعاثات للمدن الأمريكية التي يقطنها 100 ألف نسمة أو أكثر بحلول العام 2030.

وتعهدت شركات صناعة السيارات الأمريكية بالعمل مع بايدن الذي وعد بإنفاق مليارات الدولارات لإضافة 500 ألف محطة شحن كهربائي وتمويل أبحاث البطاريات والعودة الكاملة لبرنامج سابق كان يقدم مزايا ضريبية للسيارات الكهربائية بقيمة 7500 دولار لمشتري سيارات تسلا وجنرال موتورز.