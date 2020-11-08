شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: المشاركة الإيجابية فى اختيار النواب مسئولية والتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملا حرصه الدائم على المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية التى تدعم جهود الاستمرار فى بناء الدولة المصرية الحديثة، مشيراً إلى أن المؤسسات النيابية والدستورية والقانونية بالدولة تؤدى دوراً مهماً فى دعم ومساندة تنفيذ خطط الدولة التنموية المستهدفة من خلال تشريع وإصدار القوانين اللازمة والمحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة بوجه عام وقطاع البترول والثروة المعدنية بشكل خاص وهو ما يدعم تحقيق المزيد من الاكتشافات البترولية والغازية التي تساهم فى تعظيم إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز، ويدعم كذلك الاستغلال الأمثل لثرواتها التعدينية .

وجاء ذلك عقب إدلاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصوته صباح اليوم الأحد، فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك باللجنة الانتخابية بماسبيرو بمحافظة القاهرة.

ودعا الملا جميع المواطنين الذين لهم حق الانتخاب إلى النزول والمشاركة الواعية والفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن قطاع البترول اتخذ عدداً من الإجراءات اللازمة للتيسير على العاملين بكافة المواقع البترولية لضمان مشاركتهم والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الشروط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم .