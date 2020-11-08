شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. من 700-750 جنيها لطن الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار جميع المواد الخاصة بالبناء مستقرة، مشيرة إلى ضعف الطلب مقارنة بالفترة التي سبقت أزمة كورونا.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام إنه بالرغم من فتح البناء في المحافظات لأربع أدوار واستمرار البناء في المدن الجديدة إلى أن السوق يتمتع بوفرة في العرض مع انخفاض الطلب على معظم المواد.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت، اليوم الأحد 8-11-2020، سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وأسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأشار الزيني إلى أن أسعار الحديد 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9700 -10200 جنيها للطن.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم.