شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 850 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب بالتعاملات اليوم الأحد، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، عقب إغلاق على ارتفاع عالمي في سعر اونصة الذهب مسجلة 1954 دولار، وذلك بسبب الغموض حول مستقبل الدولار عقب وصول جوزيف بايدن لرئاسة أمريكا ، وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 850 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 728.5 جنيها.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيها.

الجنيه الذهب : 6800 جنيها.

السعر العالمي : 1954 دولار.

وسجلت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة ارتفاعاً خلال الفترة من "يناير- سبتمبر" من العام الحالي بنحو 76 % مسجلة 2.4 مليار دولار مقابل 1.392 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

خلال ال 9 شهور الأولى من العام الحالي التصدير لنحو 32 دولة منهم 5 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (مدغشقر- النمسا - كوريا الجنوبية - التشيك - كرواتيا).

واستحوذت نحو 7 دول على 99.8% من إجمالي صادرات القطاع تصدرتهم "الإمارات العربية المتحدة" والتي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة مستحوذة 69.7% بقيمة بلغت 1.703 مليار دولار مقارنة بنحو 924 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 84%، تلاها في المرتبة الثانية "كندا" والتي استحوذت على 21 % من إجمالي صادرات القطاع بما قيمته 513 مليون دولار مقارنة ب 439 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.

وجاءت "استراليا" في المرتبة الثالثة والتي شهدت الصادرات لها ارتفاعا ملحوظا مسجلة ما قيمته 159 مليون دولار مقابل 2000 دولار، كما زادت الصادرات إلى "سويسرا" مسجلة ما قيمته 39 مليون دولار مقابل 8 آلاف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.