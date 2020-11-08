شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض البرتقال البلدى والسكري واليوسفي بـ3.5جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 8-11-2020 في سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدت عليه شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقر سعر البرتقال ابو سرة بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، وانخفض سعر البرتقال البلدى بين ليسجل 4-9 مقابل 5-10جنيهات للكيلو أمس، والبرتقال السكري بين 5-10 مقابل 7-10جنيهات للكيلو، واليوسفي 3.5-6.5 جنيها للكيلو.

وسجلت الكمثري سجلت 7 - 9 جنيهات، والفروالة من 9 - 12 جنيها، والبلح أصفر بارحي من 12 - 17 جنيها، والبلح أحمر بلدي من 4 - 7 جنيهات، والعنب الأحمر رومي 3-4 جنيهات، والعنب الكرمسن 7-11 جنيها الكنتالوب تراوح بين 4 - 5 جنيهات للكيلو، والكاكا من 7 - 11جنيها الكيلو، الجوافة من 3- 5 جنيهات للكيلو، التفاح أحمر من 18 - 20 جنيها، والتفاح أخضر من 12 - 16جنيها .

وكانت الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة ارتفعت بشكل ملحوظ، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منها نحو 24 مليون و121 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 22 مليون و860 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و261 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة جاءت ضمن الصادرات المصرية من المواد الخام والتى بلغت قيمتها الاجمالية نحو 100 مليون و689 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 110 مليون و707 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019.

وكان من أبرز صادرات المواد الخام، كلا من البصل الطازج وبلغت صادراته 3 ملايين و8 آلاف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، يليها الصادرات المصرية من البطاطس وبلغت قيمتها 453 ألف دولار أغسطس الماضي، مقابل 509 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بالإضافة إلى الصادرات المصرية من الفول السودانى وبلغت قيمتها 561 ألف دولار مقابل 649 ألف دولار خلال فترة المقارنة.