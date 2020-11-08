شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. انخفاض البسلة والخيار والباذنجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الخضروات اليوم الأحد 8-11-2020 استقرت بسوق المحلى مع انخفاض في سعر عدد من الأصناف.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار البسلة انخفضت لتسجل 9-13جنيها للكيلو مقابل 10-14 جنيها للكيلو وانخفض سعر الخيار البلدى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو مقابل 1.75 - 2.75 جنيها، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، وانخفض سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 مقابل 2 - 3 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2-3 مقابل 2.5 - 3 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الكوسة 2.5 - 6 جنيهات للكيلو، وأسعار الطماطم 3-7 جنيهات، والبطاطس 1.5 - 2.5 جنيها للكيلو، والملوخية 2-4 جنيهات، الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، والبصل الأحمر يترواح بين 5 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 5-6.5 جنيه، وسجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.