شكرا لقرائتكم خبر عن 4.6 ٪ ارتفاعا في عقود الزواج و6.8٪ زيادة بإشهادات الطلاق عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2019" ، حيث بلغ عدد عقود الزواج 927844 عقدا عام 2019 مقـابل 887315 عقداً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.6٪، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 225929 إشهادا عام 2019 مقابل 211554 إشهادا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8٪.

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

أولاً: الـــــــــزواج:

1 ــ طبقا للحضر والريف:

‌أ- بلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384597 عقداً عام 2019 تمثل 41.5 ٪ من جملة العقود مقابل 364849 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4 ٪.

‌ب- بلغ عدد عقود الزواج في الريف 543247عقداً عام 2019 تمثل 58.5 ٪ من جملة العقود مقابل 522466 عقداً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 ٪.

2– طبقاً لفئات السن:

أ- بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 372272 عقداً تمثل 40.1 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (من 60 إلي أقل من 65 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 7518 عقـــداً تمثل 0.8٪ من جملة العقود.

ب- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 335619 عقدا تمثل 36.2٪، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1119عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود.

3 – طبقاً للحالة التعليمية:

أ-بالنسبة للأزواج:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد العقود بها 361631عقداً بنسبة 39.0٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 957 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

ب- بالنسبة للزوجات:

سجلت أعلى نسبة زواج فى الحاصلات لمن يقرأ ويكتب حيث بلغ عدد العقود بها 299950 عقداً بنسبة 32.3 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد العقود بها 564 عقداً بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

4– معدل الزواج:

هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام وتشير الإحصائية إلى:

‌أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 9.4 في الألف

عام 2019 مقابل 9.1 في الألف عام 2018.

‌ب- بلــــغ معـــــدل الزواج بالحضر 9.1 في الألف مقابل 9.6 في الألف بالريف.

‌ج- بلـــــغ أعلــــى معـــــدل زواج 15.2 في الألــــف بمحافظة القاهرة، بينما بلــــغ أقل معــــدل زواج 6.8 فـــي الألـــــف بمحافظة الوادي الجديد.

ثانياً : الطـــــــــلاق:

1 ــ طبقا للحضر والريف:

أ‌- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 121552 إشهاداً عام 2019 تمثل53.8٪ من جملة الإشهادات مقابل 121714 إشهادا عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 0.1٪.

ب‌- بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 104377 إشهاداً عام 2019 تمثل 46.2٪ من جملة الإشهادات مقابل89840 إشهاداً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 16.2 ٪.

2 ـ طبقاً لفئات السن:

أ‌- بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 46094 إشهاداً بنسبة 20,4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 441 إشهاداً بنسبة 0,2 ٪ من جملة الإشهادات.

ب- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 41389 إشهاداً بنسبة 18.3 ٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1415 إشهاداً بنسبة 0,6٪ من جملة الإشهادات.

3 – طبقاً للحالة التعليمية:

أ- بالنسبة للمطلقين:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلين على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 80668إشهاداً تمثل 35.7٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 339 إشهاداً بنسبة 0,2٪ من جملة الإشهادات

ب- بالنسبة للمطلقات:

سجلت أعلى نسبة طلاق فى الحاصلات على شهادة متوسطة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 72785 إشهاداً تمثل 32.2٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الحاصلات على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 187 إشهاداً بنسبة 0,1٪ من جملة الإشهادات.

4 – معدل الطلاق:

هو عدد إشهادات الطـلاق التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان فـى منتصف نفـس العام وتشير الإحصـائية إلى:

‌أ- بلغ معدل الطلاق 2.3 في الألف عام 2019 مقابل 2.2 في الألف عام 2018.

‌ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 2,9 فى الألف مقابل 1,8 فى الألف بالريف.

‌ج- بلغ أعلى معدل طلاق 4.9 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا.

5 ـــ احكام الطلاق النهائية:

‌ بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11819 حكما عام 2019 مقابل 8542 حكماً عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 38.4٪ من جملة الأحكام.

‌وسجلت أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع حيث بلغ عدد الأحكام بها 10447 حكماً بنسبة 88.4٪، بينما سجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة حيث بلغ عدد الأحكام بـها 1 أحكام تمثل 0,01 ٪ من جملة الأحكام النهائية.