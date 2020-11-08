شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يُدلى بصوته في انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب التجمع الأول.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب حق دستوري وواجب وطنى لابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ودعا الدكتور شريف فاروق رئيس البريد جميع العاملين بالهيئة القومية للبريد للمشاركة فى العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم للمساهمة في رسم مستقبل مصر.

كما قدم الدكتور شريف فاروق عقب الادلاء بصوته الانتخابي تحية تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء على تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ومساهمتهم في خروج العملية الانتخابية بهذه الصورة المشرفة ولرجال الجيش و الشرطة على جهدهم في تأمين اللجان خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

واشار الدكتور شريف فاروق الي انه في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم و ما ترتب عليها من قيود تم فرضها على التجمعات فقد كان للبريد المصري دورا حيوياً لتنفيذ عمليه تصويت المصريين بالخارج، حيث تولى البريد المصري مهمة التنسيق بين كل من الهيئة الوطنية للانتخابات و وزارة الخارجية و السفارات المصرية بالخارج من ناحية و الادارات البريدية بمختلف انحاء العالم من ناحية اخري لتنفيذ أليه التصويت في مقار الاقامة و نقل الاصوات عبر الخدمات البريدية لصندوق الانتخابات و هي تجربة غير المسبوقة بدأت مع انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام و تؤكد على تفاعل و تواجد البريد المصري على المستوى الاقليمي والدولى.