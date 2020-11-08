شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد.. الكيلو بـ20 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، استقرار أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2020 في السوق المحلى.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن سعر الكيلو في المزرعة 20 - 21 جنيها من المزرعة، والسعر للمستهلك يتراوح بين 23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها.

يذكر أن الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن وزارة الزراعة تسعى لتفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية، خاصة بعد الإعلان عن تطبيق القانون مرتين، مضيفا أن هناك تنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن لوضع آليات واضحة تنفيذية للتطبيق.

وأضاف نائب وزير الزراعة إن تفعيل القانون يتطلب توفر البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد ومحال البيع، متابعا أنه يضمن تداول منتجات آمنة تخضع للرقابة من الأجهزة الحكومية، ويساهم فى تطوير صناعة الدواجن، وله أهمية كبرى للحد من بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، لافتا إلى أن عدم التطبيق خلال الفترة الماضية كان بسب عدم توافر مخازن مجهزة ومبردة خلال السنوات الماضية.