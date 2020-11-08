شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى .. وتباين باقى العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 8-11-2020 ، أمام الجنيه المصرى مع بداية تعاملات البنوك الصباحية، وارتفع سعر اليورو والدينار الكويتى والجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى، فى حين شهدت باقي العملات استقرارا بأسعارها "الدولار والريال السعودى".

ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى استقر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعر اليورو لـ 18.44 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 18.31 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع.

ويعتزم البنك المركزى المصرى، طرح أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام، وذلك يوم 9 نوفمبر 2020.

كان مسئول مصرفى كشف عن أن إجمالي التدفقات بالنقد الأجنبي على البنوك والجهاز المصرفي بلغت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الأن، أكثر من 400 مليار دولار.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:





استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ 18.44 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 18.31 جنيه للشراء، 18.66 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.47 جنيه للشراء، 20.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 20.22 جنيه للشراء، و20.63 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

سعر الدولار اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.75 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع مقابل سعره أمس بـ 48.69 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.