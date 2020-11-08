شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم 552 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بـ"دار مصر" بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ اليوم، الأحد الموافق 2020/11/8، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8/12/2020، فى تسليم 552 وحدة سكنية (23 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 454، يوم 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 455، يوم 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 202، يوم 10/11/2020، ووحدات العمارة 199، يوم 11/11/2020، ووحدات العمارة رقم 196، يوم 12/11/2020، ووحدات العمارة رقم 293، يوم 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 292، يوم 16/11/2020، ووحدات العمارة 338، يوم 17/11/2020، ووحدات العمارة 339، يوم 18/11/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 19/11/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 22/11/2020، ووحدات العمارة رقم 118، يوم 23/11/2020، ووحدات العمارة 119، يوم 24/11/2020، ووحدات العمارة رقم 1، يوم 25/11/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 26/11/2020، ووحدات العمارة رقم 38، يوم 29/11/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 30/11/2020، ووحدات العمارة رقم 418، يوم 1/12/2020، ووحدات العمارة رقم 419، يوم 2/12/2020، ووحدات العمارة رقم 399، يوم 3/12/2020، ووحدات العمارة رقم 400، يوم 6/12/2020، ووحدات العمارة رقم 413، يوم 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 8/12/2020.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.