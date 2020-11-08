شكرا لقرائتكم خبر عن سابتكو تتكبد خسائر بـ 122 مليون ريال في الربع الثالث لانخفاض إيرادات النشاط والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 121.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 95 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 99.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 119.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل.
وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فايروس كورونا، بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيراد للشركة التابعة لتنفيذ التزامات متطلبات التشغيل.
وتراجعت الإيرادات إلى 313.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل إيرادات بلغت 485.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 302 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 71.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 180.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 20.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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