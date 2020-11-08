شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "أسيج" ترتفع 163% بالربع الثالث لانخفاض أقساط التأمين المكتسبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج"، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 163.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 1.4 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 552 ألف ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر إلى الانخفاض في اجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 16% والانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال حملة الوثائق بنسبة 55% والانخفاض في صافي الأرباح الناتجة من استثمارات أموال المساهمين بنسبة 36%.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 36.1%، إلى 609 ألف ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 955 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 94.1 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 110.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وفي المُقابل، تراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 6.9%، إلى 83.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 89.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8.5 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.