شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية يشيد بتطوير "الدلتا للصلب": نموذج نحتاج لتعميمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن تطوير شركة الدلتا للصلب وانتشالها من كبوتها من خلال تطوير شامل واستغلال أصول وتحديث المصانع يعتبر نموذج نحتاج تعميمه على الشركات الشقيقة، ولا سيما إنه يمكن القول إنه نموذج ناجح.

وأضاف خالد الفقى لـ"الخليج 365" أن الشركة تم تطويرها وفقا لأحدث تكنولوجيا مما ساهم فى انتشال كيان صناعى كبير من الخسائر، حيث ستتحول إلى الربحية العام الجارى من خلال مضاعفة إنتاجية المصانع بجانب استغلال جزء من الأراضى غير المستغلة بالشركة.

وتزامنا مع استمرار عملية التطوير ناقشت الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة المهندس محمد السعداوى، رئيس القابضة المعدنية النتائج المالية للشركة عن العام المالى 2019-2020، كما قررت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسى وفقا لتعديلات قانون 203 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020، فيما يتعلق بفصل الإدارة عن الملكية وتم تعيين الدكتور رجائى محمد رشاد رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، وتعيين المهندس محمود الفقى عضوا منتدبا تنفيذيا مع تعيين كلا من محمود كمال، ورومانى عياد شحاتة عضوين بمجلس الإدارة.