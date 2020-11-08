شكرا لقرائتكم خبر عن المحاكم التجارية بالسعودية تصدر 100 ألف حكم منذ تدشينها والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بشار المفدى، مدير عام مركز البحوث في وزارة العدل، إن المحاكم التجارية أصدرت 100 ألف حكم، منذ تدشينها في الربع الأول من العام الهجري 1439، وذلك بعد أن عقدت أكثر من 400 ألف جلسة.
وأكد أن اللائحة التنفيذية عززت لنظام المحاكم التجارية الأمان الحقوقي لجذب الاستثمار، كما أن نشر الأحكام عزز الشفافية وأسهم في تقدم المملكة في مؤشر إنفاذ العقود، خاصة أن موعد نظر القضايا التجارية لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، بحسب صحيفة الاقتصادية.
وأضاف أن المركز بدأ في نشر الأحكام منذ عام 1428، وقد أصدر مدونة الأحكام القضائية لعام 1428 وعام 1429، ثم أصدر مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434 التي تحتوي على 1200 حكم قضائي، ومجموعة الأحكام القضائية لعام 1435، التي تحتوي على 1153 حكما قضائيا.
ولفت إلى تحول مسار نشر الأحكام في مركز البحوث إلى الطريقة الحديثة التي تتوافق مع التوجه العالمي في نشر الأحكام، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية إلكترونيا، الذي أعطى توسعا في النشر وتيسيرا في الوصول إلى المعلومة.
يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى السعودي قد أطلق أعمال المحاكم التجارية رسمياً في منتصف أكتوبر 2017.
وتم مباشرة القضاء التجاري اختصاصاتها من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام.
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