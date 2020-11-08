شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة" السعودية تستحوذ على "أزر تكنولوجيز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" السعودية، أنها ستستحوذ على شركة أزر تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز، ومقرها الظهران.

وتعد الصفقة جزءا من استراتيجية "طاقة" لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقع قناة العربية.

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وستوفر شركة طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط، إحدى الشركات التابعة لشركة "طاقة"، من خلال الاستحواذ على شركة أزر تكنولوجيز، البيانات البتروفيزيائية وبيانات المكامن والبيانات الجيولوجية المهمة لأداء الآبار وتقييم المكامن في عمليات التنقيب وصيانة الآبار وتطوير الإنتاج.

وبفضل الاستحواذ على شركة آزر، ستوسع شركة طاقة قدراتها في العمليات المتعلقة بآبار النفط والغاز، كما تمكن عملية الاستحواذ الاستراتيجي شركة طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط من التوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية، الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سنويا في السعودية.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر بالاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط، والاستفادة من مزيد من التعاون والدعم.