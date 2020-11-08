تدشين حصاد محصول القمح وإخراج زكاة الحبوب في مزرعة رصابة بذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ذمار

تحت شعار “نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع والإسهام بالإكتفاء الذاتي من زراعة الحبوب” وشعار “وآتوا حقه يوم حصاده”، دشنت مؤسسة أنعام اليمن للتنمية الزراعية، السبت، حصاد محاصيل الحبوب (القمح والذرة الرفيعة) بمزرعة رصابة في مديرية جهران بذمار، وإخراج زكاة الحبوب بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للزكاة بمديرية جهران.

وفي التدشين أشار وكيل المحافظة محمد محمد عبدالرزاق إلى أهمية تضافر جهود مؤسسات القطاع الزراعي العام والخاص، بما يكفل التوسع في زراعة مختلف أنواع المحاصيل ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي خلال هذه المرحلة.

وحث المكلفين على إخراج زكاة الحبوب وتسليمها لهيئة الزكاة لتوزيعها على المستحقين في مختلف المديريات .. مشيداً بمبادرة مؤسسة أنعام اليمن في إخراج زكاة الحبوب وقت حصادها.

فيما أشار رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبدالله العلفي، إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات والهيئات الزراعية والبحثية بما يسهم في تحسين الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية.

من جانبه أكد مدير عام مكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل أهمية إخراج زكاة الحبوب في إكمال هذه الفريضة وتمكين الهيئة من توزيعها وفقاً لمصارف الزكاة الشرعية..داعيا الجميع للتعاون مع الهيئة في اخراج زكاة الحبوب أثناء الحصاد .

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بدوره أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس عبدالرحمن الحيفي أن حصاد المحصول لهذا العام يشمل ١٢ هكتاراً من القمح والذرة الرفيعة ومحاصيل أخرى.

وأشار إلى أن حصاد الموسم الحالي بالتنسيق مع فرع هيئة الزكاة يأتي في إطار جهود المؤسسة لرفع الإنتاج وتوفير الكميات الكافية من المحصول لتغطية جزء من احتياجات السوق من محاصيل الحبوب .

في حين أشار المدير الفني لمزرعة رصابة التابعة لمؤسسة أنعام للتنمية المهندس أكرم السماوي أن إنتاجية الهكتار الواحد تصل نحو أربعة أطنان….مبينا إلى أن المؤسسة تعمل وفقا لإمكانات التوسع بزراعة القمح ومختلف المحاصيل الزراعية بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي .

من جهته أشار مدير فرع مكتب الهيئة العامة للزكاة بجهران زيد البنوس إلى الحرص على تولى المزارعين تسليم الزكاة بأنفسهم لتجسيد المسؤولية الدينية والمصداقية تجاه هذه الفريضة، حاثا المزارعين على المبادرة بتسليم زكاة حصادهم للفقراء والمساكين لتعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي.

حضر التدشين نائب مسؤول أنصار الله بجهران أبو حسين الشاوش، وعدد من مدراء الإدارات والمهندسين وحشد كبير من المزارعين.