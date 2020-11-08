شكرا لقرائتكم خبر عن نائب شعبة العمالة يعلن مبادرة المملكة العربية السعودية تلغى 75% من نظام الكفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحيم المرسى، نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، إن مبادرة تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى المملكة العربية السعودية، تعتبر إلغاء لنظام الكفيل بنسبة 75%، وذلك بحسب مصدر من المملكة "على حد تعبيره"، كما أنها ترفع مكانة المملكة فى نظام العمل وتمكن العامل من حقوقه وحرية تنقله شركة إلى أخرى ومن عمل إلى آخر.

واعتبر عبد الرحيم المرسى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، مبادرة المملكة العربية السعودية مبادرة جيدة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتنظيمها بما يضمن أحقية العامل فى التنقل من عمل إلى آخر أو من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الخروج والعودة للمسافرين للعمل بالخارج.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» التى تتضمن عددا من السياسات والضوابط من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذى جرى تطبيقه على مدار 72 عاما وفقا لما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية فى تقرير لها قبل أيام، وتتضمن المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل.