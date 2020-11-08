شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد.. 110-140 جنيها فى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 8-11-2020 بالقاهرة الكبرى والجيزة حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث سجلت اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، والكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، و سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

جدير بالذكر أنه لزيادة انتاج اللحوم والألبان قررت الحكومة منح تراخيص تشغيل ما يقرب من 56 ألف مزرعة حيوانية و داجنة وعلفية، و بلغت مخصصات حجم البتلو حوالي 4 مليارات جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو، خاصة بعد نجاح المشروع فى تسمين 138 ألف رأس من خلال 15 الف مربى مستفيدين من المشروع.