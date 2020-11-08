شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر بارتفاعاته الأخيرة تعوض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.01% بما يعادل 0.419 نقطة، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المحوري 8,199.48، ليستهدف مستوى الدعم 7,589.50. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,800.00 ومستوى المقاومة 8,199.48. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 45 عدد أسهم الشركات الخاسرة 146 عدد أسهم الشركات الثابتة 8 إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة 199

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