شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الكابلات (2110) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.21% بما يعادل -0.90 نقطة، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 23.98، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المفصلي 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.10 ومستوى المقاومة 30.00.