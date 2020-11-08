شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مسك (2370) الانخفاض في آخر جلساته، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة الفرعي 14.68، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليستند مرة أخرى لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.41% بما يعادل -0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السعهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00.