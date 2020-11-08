شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مسك (2370) الانخفاض في آخر جلساته، وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة الفرعي 14.68، ليحاول السهم من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليستند مرة أخرى لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.41% بما يعادل -0.34 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السعهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 14.68، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 17.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00.
كانت هذه تفاصيل خبر مسك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.