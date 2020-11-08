شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم ملاذ للتأمين (8020) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.72% بما يعادل -0.62 نقطة، ويأتي انخفاض السهم وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 16.82، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00.