شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 17.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 10.00 إلى 24.00)، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير تعويض بعضاً من خسائره، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن ثبات المقاومة السابق ذكرها عرضه للضغط السلبي المضاعف، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.00، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 15.35 الذي يمثل نسبة 61.8% مرة أخرى.
هناك احتمالية لارتفاع السهم بشكل حذر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط لنجاح هذا السيناريو اختراق السهم أولاً لمستوى المقاومة 17.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 18.65 الذي يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.35 ومستوى المقاومة 18.00.
كانت هذه تفاصيل خبر لازوردى ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.