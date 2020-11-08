شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 17.00، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 10.00 إلى 24.00)، وقد حاول السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير تعويض بعضاً من خسائره، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ولكن ثبات المقاومة السابق ذكرها عرضه للضغط السلبي المضاعف، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.00، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 15.35 الذي يمثل نسبة 61.8% مرة أخرى.

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هناك احتمالية لارتفاع السهم بشكل حذر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط لنجاح هذا السيناريو اختراق السهم أولاً لمستوى المقاومة 17.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 18.65 الذي يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.35 ومستوى المقاومة 18.00.