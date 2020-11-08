شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.05% بما يعادل -0.95 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك مازلنا نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.85، ليستهدف مستوى المقاومة 34.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.85 ومستوى المقاومة 34.60.

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