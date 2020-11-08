شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يستقر بمنطقة دعم قوية – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.44% بما يعادل -0.22 نقطة، ليظل السهم بهذا الانخفاض مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويتزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه رئيس يصاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.94، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 16.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.68 ومستوى المقاومة 15.82.
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