شكرا لقرائتكم خبر عن تهامة للإعلان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تهامة للإعلان (4070) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 48.50، فهذا المستوى يمثل قاعدة لنموذج سلبي متكون في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -4.02% بما يعادل -1.95 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.50، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 42.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 50.00.