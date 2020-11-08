شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأهلي ريت1 (4338) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حاول بجلسته السابقة تعويض جزء من خسائره السابقة، وتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.35% بما يعادل -0.03 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.00، ليستهدف مستوى الدعم 8.28.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.44 ومستوى المقاومة 8.85.
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