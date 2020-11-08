شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 19.9 مليار جنيه أرباحا على المساهمين منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 19.9 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى، حيث وزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى فى التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهرى فبراير ويناير على التوالى، ووزعت 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و1.8 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، و135 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وكانت 5 شركات قد وزعت أرباح على مساهميها خلال شهر أكتوبر، حيث وزعت القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، كوبون رقم 24 بواقع 0.114 جنيه للسهم، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية كوبون رقم 41 بواقع 1.2 جنيه، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية كوبون رقم 23 بواقع 4 جنيهات للسهم، الدلتا للسكر كوبون رقم 40 بواقع 0.25 جنيه للسهم، مصر بنى سويف للأسمنت كوبون رقم 17 بواقع 1.5 جنيه للسهم.

وخلال الأسبوع الماضى، وزعت 3 شركات وهى النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، حيث وزعت الأولى الكوبون رقم 23 بقيمة جنيه للسهم، ووزعت الثانية كوبون رقم 26 بقيمة 15.5 جنيه، والثالثة كوبون رقم 23 بقيمة 3.2 جنيه.

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وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.