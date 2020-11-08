شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات (NIND) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 186 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 195 فلس،في ظل تدني كمية التداول، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 173 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 195 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 183 بينما مستوى المقاومة هو 187 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط