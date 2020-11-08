شكرا لقرائتكم خبر عن عربي قابضة (AGHC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، 198 فلس، مقتربا من مخط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تساهم في انخفاض السهم مرة أخرى خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 230 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 193.0 بينما مستوى المقاومة هو 203.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط