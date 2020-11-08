شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير ليغلق عند مستوى 17٫20 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 18 فلس كمستوى أول ثم 21٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.6 بينما مستوى المقاومة هو 18 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد