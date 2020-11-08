شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 20٫40 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 19٫60 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 21 فلس، والذي نتوقع ان يواصل الضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم عند 15 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 21 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.9 بينما مستوى المقاومة هو 20.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط