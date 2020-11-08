شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 623 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 640 فلس كمستوى أول ثم 700 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 600 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 614.0 بينما مستوى المقاومة هو 628.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد