شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يقترب من مقاومة هامة -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى40٫50 فلس، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 38 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 42 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 38.2 بينما مستوى المقاومة هو 41 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط