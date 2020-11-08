شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 17٫80 ريال، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 15٫50 فلس، ويتجه السهم حاليا لمستوى الدعم 17٫50 فلس كمستوى أول ثم 15٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 19 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 17.6 بينما مستوى المقاومة هو 18.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط