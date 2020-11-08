شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك (KFIC) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي اخر جلسات الأسبوع عند مستوى 46٫10 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 42 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 44.6 بينما مستوى المقاومة هو 46.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط