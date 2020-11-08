الخليج الدولية (GISS) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 1٫402 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1٫42 ريال، ملامسا بذلك الحد السفلي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، والذي يشكل مقاومة، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 1٫27 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫45 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.37 وبين مستوى المقاومة هو 1.42 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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