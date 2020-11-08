شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫552 ريال، مصحوبا باستمرار تدني كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما يقترب السهم من مستوى المقاومة الحالي عند 0٫52 ريال، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0٫48 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫58 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.54 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.56 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط