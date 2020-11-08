شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف خلال تداولات الخميس الماضي حيث اغلق عند مستوى 6051 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 5900 نقطة، وهو ما قد يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستوى المقاومة 6250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,010 وبين مستوى المقاومة هو 6,096 نقطة