شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب كبيرة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9889 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 9850 نقطة، كما تمكن المؤشر من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى إمكانية ارتفاع المؤشر لمستوى المقاومة عند 10100 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9750 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,766 وبين مستوى المقاومة هو 10,013 نقطة