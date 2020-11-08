شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليونا عدد مستخدمى الإنترنت عبر المحمول فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المشتركين المستخدمين للإنترنت عبر الهاتف المحمول نحو 41.4 مليون مشترك فى شهر مايو الماضى، مقابل 36.2 مليون مشترك فى شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت 5.2 مليون مشترك.

وتناولت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد مستخدمى الانترنت من خلال الـ"USB MODEM" نحو 2.3 مليون مستخدم فى شهر مايو الماضى، مقابل 2.9 مليون مستخدم فى نفس الشهر عام 2019.

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وكان عدد المشتركين فى التليفون الثابت والمحمول قد حقق ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ عدد المشتركين فى التليفون المحمول نحو 96.7 مليون مشترك فى شهر مايو الماضى، مقابل 93.8 مليون مشترك فى شهر مايو عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2.9 مليون مشترك، وبلغ عدد مشتركى التليفون الثابت نحو 9.9 مليون مشترك فى شهر مايو الماضى، مقابل 8.6 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.3 مليون مشترك.

وشهد شهر ابريل الماضى، ارتفاعا ملحوظا فى عدد المشتركين فى التليفون الثابت والمحمول، حيث بلغ عدد المشتركين فى التليفون المحمول نحو 96.53 مليون مشترك فى شهر ابريل الماضى، مقابل 93.68 مليون مشترك فى ابريل من عام 2019، بزيادة بلغت 2.85 مليون مشترك.

كما ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت، وبلغت نحو 9.53 مليون مشترك فى ابريل الماضى، مقابل 8.36 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 1.17 مليون مشترك، أما بالنسبة لعدد مستخدمى الانترنت، فقد ارتفع إلى 41.06 مليون مستخدم عن طريق التليفون المحمول فى ابريل الماضى، مقابل 36.41 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة 4.65 مليون مشترك، بينما بلغ عدد المشتركين عن طريق الـ"USB Modem" نحو 2.37 مليون مشترك فى أبريل الماضى، مقابل 2.93 مليون مشترك فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 0.56 مليون مشترك.