شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملخص التطورات الأخيرة والتوقعات فى سوق النفط العالمى حتى بداية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن سوق النفط العالمى شهد مجموعة التطورات خلال الربع الثالث من العام الجارى، حيث استئناف النشاط الاقتصادى فى العديد من دول العالم وسط بدء الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد كانت التطورات خلال تلك الفترة كالتالى.

1- بدء تعافى الطلب العالمى على النفط.

2-انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام.

3- تراجع الفائض فى مستويات المخزون النفطي.

4- ظلت أسعار النفط الخام العالمية عند مستويات متدنية.

أما فيما يتعلق بالربع الرابع من العام الجارى، أضاف تقرير حول التطورات فى الأوضاع البترولية العالمية فى ظل جائحة كورونا المستجد، أن الوضع المتوقع مع فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة الموجة الثانية المتصاعدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتضمن:

1-استمرار تعافى الطلب العالمى على النفط مع تنامى المخاوف بشأن تباطئ وتيرة هذا التعافي.

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2- ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام.

3- تزايد الفائض فى مستويات المخزون النفطي.

4- استقرار اسعار النفط الخام العالمية عند مستويات متدنية.

أما فيما يتعلق ببداية عام2021

فكانت كالتالي..

1-إمكانية تمديد دول أوبك بلس لتخفيضات الإنتاج الحالية.

2-تأثر الاقتصاد العالمى بالموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

3-تراجع الاضطرابات فى سوق النفط العالمى مع توقع عودة التوازن.

4- يتوقع تحسن نسبى فى أسعار النفط العالمية.